Mikkel Bjerg laat tranen de vrije loop na tijdrit-triomf: "Zelfs vanmorgen twijfelde ik nog aan mezelf"

Voor eens was hij niet de knecht, maar wel de koning. Na een kruistocht tegen twijfels, die hij vooral zelf voedde, heeft toptalent Mikkel Bjerg (24) zijn eerste profoverwinning beet. "Ik voldeed voordien nooit aan mijn eigen verwachtingen. Wat een opluchting, nu", was hij tot tranen toe bewogen na zijn tijdritoverwinning in de Dauphiné.

Het moment dat Mikkel Bjerg besefte dat hij de tijdrit in de Dauphiné gewonnen had, kraakte de Deen in duizend stukjes. En ook in het flashinterview kon de Deense hardrijder zijn emoties niet bedwingen. "Ik heb hier zo hard voor gewerkt, wat een opluchting", vertelde hij met een krakende stem en tranende ogen over zijn eerste profoverwinning. "Het is een heel emotionele jongen", vertelt ook ploegmakker Tim Wellens. "Hij is volop met tijdrijden bezig is. Mooi voor hem dat het aan het renderen is. Hij verdient dit."

Nu hebben we écht een hele snelle fiets en kleren. Mikkel Bjerg

Een week geleden was Wellens nog op hoogtestage met Bjerg. "Toen maakt hij al een goede indruk, maar dit komt toch een beetje als een verrassing."

Misschien zelfs nog het meest voor de Deen zelf. "Zelfs vanmorgen twijfelde ik nog aan mezelf", gaf eeuwige twijfelaar Bjerg openhartig toe. De 24-jarige Deen kwam als drievoudig wereldkalmpioen tijdrijden bij de beloften met veel adelbrieven over naar de profs, maar schikte zich bij UAE al snel in een dienende rol en leek zijn volle potentieel zo niet helemaal te benutten.

"Ik had het gevoel dat ik heel wat kansen heb gekregen om die verlossende overwinning te pakken, maar ik slaagde er maar niet in. Zo voldeed ik in mijn hoofd maar niet aan mijn eigen verwachtingen." "Wat een opluchting, nu", zuchtte hij hoorbaar in de microfoon.

Bjerg kon zijn eerste overwinning wel smaken.

Gelukkig kon de man van UAE Team Emirates vandaag rekenen op heel wat steun vanuit zijn achterban. "Ik dacht dat het traject te zwaar was, maar mijn manager stuurde me dat ik niks te verliezen had. We maakten een plan, en dat heeft gewerkt"

Zo was Bjerg schijnbaar de enige die in het hellende slot nog extra kracht in de benen had zitten, om zowaar Jonas Vingegaard en specialist Remi Cavagna te kloppen. "Op de eerste klim heb ik gedoseerd en in de laatste kilometers werd ik voortgestuwd vanuit de ploegwagen en heb ik steeds aan mijn vrouw gedacht. Zo kon ik nog een extraatje leveren in het slot.

"Ze had vandaag nochtans zelf een lange rit voor de boeg, maar ik denk dat ze net op tijd thuis was om mijn overwinning te zien", maakten zijn tranen plaats voor een brede glimlach.

UAE is klaar voor de Tour