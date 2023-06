Luc Nilis maakt de overstap van Racing Genk naar Patro Eisden

Patro Eisden Maasmechelen won dit seizoen het kampioenschap in eerste nationale en komt volgend seizoen uit in de Challenger Pro League.

Luc Nilis (56) komt de club versterken. Hij maakt de overstap van Racing Genk.

T1 Stijn Stijnen is in zijn nopjes. "We zijn zeer verheugd dat Luc Nilis voor Patro Eisden kiest. De meerwaarde die Luc zal bieden zal enorm zijn", reageert de coach.

Nilis was sinds maart vorig jaar spitsentrainer bij de jeugd van Racing Genk. Eerder was hij ook actief bij onder meer PSV, VVV-Venlo en de Turkse club Ankaragücü.

Als speler genoot Nilis zijn hoogdagen bij Anderlecht en PSV. Een horrorblessure in Engeland maakte een abrupt einde aan zijn spelerscarrière.