Streep door rekening van Vingegaard: Tour-luitenant Kruijswijk breekt sleutelbeen en bekken

In de tweede etappe van de Dauphiné ging het al snel mis. Steven Kruijswijk was een van de slachtoffers die moest opgeven na een grote valpartij.

Het verdict in het ziekenhuis voor de Nederlander: een gebroken sleutelbeen en een gebroken bekken.

Kruijswijk, die de Dauphiné reed als voorbereiding op de Tour, moet hoogstwaarschijnlijk een streep trekken door de Ronde van Frankrijk. "Het is een erg grote aderlating voor het team", zei ook Christophe Laporte.

Jonas Vingegaard zal in zijn jacht op een tweede eindzege in de Tour niet kunnen rekenen op zijn Nederlandse luitenant. Wilco Kelderman is een mogelijke vervanger.