Alaphilippe kan nog eens juichen: Fransman sprint naar winst in de Dauphiné

Daar is Alaphilippe! Coup de théâtre! Julian Alaphilippe reageert het best op een ferme aanzet van Richard Carapaz (2e) en knalt naar de zege."Doucement", geeft hij aan met zijn zegegebaar. Natnael Tesfatsion mag als derde nog mee op het podium. Laporte (4e) grijpt naast eremetaal.

Nog een ultieme aanval van een man van EF-Easypost, maar Vingegaard neemt hem te grazen.

Is deze lead-out lastig genoeg? De rassprinters hangen er nog aan. Vingegaard moet de kastanjes uit het vuur halen.

Het is Tiesj Benoot die de rode loper voor Laporte moet uitrollen. Nog anderhalve kilometer te gaan. Bennett heeft het wiel van de Fransman te pakken.

Bye, bye, Bayer. Mauri Vansevenant neemt Bayer bij zijn nekvel. Het zal opnieuw tussen de snelle mannen beslist worden.

De topsprinters hebben de stevige finale deze keer wél overleefd. Zo houden Groenewegen en Bennett zich nog schuil in het peloton. Jumbo-Visma zal er nog een lange finale van moeten maken, wil het de dubbel met Laporte pakken.

Het lijkt een kamikaze-actie van Bayer. Het peloton is uitgebreider dan gisteren. Veel ploegen hebben nog heel wat pionnen om mee te spelen. José De Cauwer

Attila Valter maakt jacht op Bayer. Jumbo-Visma wil het kunstje van gisteren graag nog eens herhalen. Laporte zit alvast attent vooraan.

Aanval Bayer! Einde verhaal voor Campenaerts en Elissonde. Tobias Bayer steekt het vuur aan de lont in het peloton en knalt als eerste weg. De vluchters worden meteen gegrepen.

Kenny Elissonde is een pluimgewicht en dat voelt Campenaerts vooral bergop. Onze landgenoot heeft op de hellende stroken alle moeite van de wereld om de Fransman te volgen. Maar Campenaerts heeft zijn steak graag bien cuit gebakken, taai als hij is, knokt hij telkens terug.

Na Grondin en Latour kampt nu ook Castroviejo met krampen. De Spanjaard van Ineos probeert zijn benen al fietsend los te schudden, maar lijkt toch even een noodstop te moeten houden.

+25" voor Campenaerts/Elissonde. Victor Campenaerts maakt zijn naam als voormalig werelduurrecordhouder waar. Onze landgenoot neemt Kenny Elissonde mee op sleeptouw en slaagt erin om opnieuw een bonus van 25 seconden te sprokkelen. Kan het duo dit nog 15 kilometer volhouden? Dan zullen ze over enkele minuten wel de Côté des Guetes moeten overleven.



Piccolo heeft zijn plekje in het peloton nog niet helemaal gevonden. De vroege vluchter wijkt uit om het peloton wat plaats te geven, maar sukkelt zo in de graskant. Gelukkig blijkt de Italiaan een uitstekende veldrijder te zijn.

Versnelling Campenaerts. De vraag was niet óf, maar wel wánneer Victor Campenaerts nog eens een bommetje zou droppen. Het antwoord is "nu". Enkel Kenny Elissonde kan onze landgenoot voorlopig volgen. Het peloton lijkt het prima te vinden.

De kopgroep is een vogel voor de kat. Groupama-FDJ is klaar om Campenaerts en co in te rekenen. In het peloton beginnen de benen bij enkelingen al ferm te jeuken. Het is koffiedik kijken wie er een nieuwe sprong durft te wagen.

"Bonjour, Latour".

Laatste ronde! De kopgroep duikt de laatste ronde van 35 kilometer in met een voorsprong van een dikke halve minuut. Het kat-en-muisspelletje tussen de sterke vroege vlucht met Victor Campenaerts en het peloton kan nu écht beginnen. Tweede keer, goede keer voor de vrijbuiters?

Mauri Vansevenant neemt het stokje over van Dries Devenyns op kop van het peloton. Hij fladdert naar Latour toe. Toen waren ze nog met vijf in de kopgroep.

Schakelprobleem Latour. Pierre Latour hangt plots enkele meters achter de kopgroep. De Fransman trapt door zijn ketting heen en kijkt noodlottig naar zijn derailleur. Kan hij opnieuw de aansluiting maken?

De aankomst is toch andere koek in vergelijking met gisteren. De sterkste zal hier gewoon winnen. En eigenlijk is het opnieuw op het lijf van Laporte geschreven. José De Cauwer

Côté de Guetes. De Côté de Guetes is de scherprechter van de dag. Met een kilometer klimmen aan een gemiddeld stijgingspercentage van 7,5% zal het zo meteen als lanceerplatform fungeren in de tweede plaatselijke ronde, nu houden zowel de vluchters als het peloton het relatief rustig.



Stand van zaken. Door het afvallen van Grondin blijft de kopgroep nog met zes over. Onze landgenoot Victor Campenaerts heeft samen met Nans Peters, Andrea Piccolo, Kenny Elissonde, Jonas Gregaard en Pierre Latour nog een voorsprong van 35 seconden op het peloton, dat door Jumbo-Visma en Soudal-Quick Step gecontroleerd wordt.

Krampen Grondin. Een pijnlijke zaak voor Donavan Grondin. De bolletjestruidrager moet even halt houden met krampen. Heeft de Fransman zich vergaloppeerd in zijn zoektocht naar bergpunten? Hij kruipt opnieuw op zijn fiets, maar heeft nog 50 kilometer voor de boeg,

LIVESTREAM. Herregodts gisteren, Campenaerts vandaag: kan een landgenoot het peloton deze keer wél voorblijven in de Dauphiné? Volg het nu ook op VRT 1 of met een livestream op deze pagina.



+50" voor Campenaerts en co. Dylan van Baarle blijft voor brommer spelen op kop van het peloton. De tempobeul van Jumbo-Visma beukt de voorsprong van de vluchters tot onder de minuut. Campenaerts en co zien hun bonus voor de laatste 70 kilometer zo tot 50 seconden gereduceerd worden.

Adieu, Grondin. De bolletjestrui houdt het voor bekeken. Donavan Grondin heeft zijn plicht gedaan door twee keer het maximaal van de punten te sprokkelen bovenop de vorige beklimmingen. De Fransman zal morgen dus zeker in de bergtrui beginnen en laat zich dan maar voorzichtig uitzakken.

La Chaise-Dieu. De renners zijn aan de lokale ronde van 35 kilometer rond La Chaise Dieu begonnen. Op 10 kilometer ligt de tussensprint, nadien volgt de Côte des Guetes (1 kilometer aan 8%) - een pittige kuitenbijter. Is het meteen oorlog of stevenen we af op een eerste snuffelrondje?

Jumbo-Visma zit mooi gegroepeerd in de voorhoede van het peloton.

Ondanks de vele hoogtemeters, klokken de aanvallers toch af op een gemiddelde snelheid van 39,48 kilometer per uur. Deze uitputtingsslag zal in de finale ongetwijfeld zijn sporen achterlaten, zeker bij de gespierdere types die stiekem op een sprint hoopten.

Fietswissel Grondin. Alsof het Formule 1 is, wisselt Donavan Grondin in sneltempo van bolide. De Franse bolletjestrui leek mechanische pech te hebben, maar handelde kwiek door op een andere fiets te springen. Zo kan hij bijna meteen opnieuw de aansluiting met de rest van de vrijbuiters maken.

+ 1 minuut voor Campenaerts en co. Soudal-Quick Step komt zich moeien met de kop van het peloton. Met meteen een merkbaar verschil als gevolg. Samen met de gele brigade van Jumbo-Visma reduceert het de voorsprong van Campenaerts en co in ijltempo tot een minuut.

Bovenop Col des Fourches is het opnieuw Grondin die zijn bolletjestrui in de verf zet. De Fransman pakt twee punten en krikt zijn aantal zo op tot 7. Pierre Latour neemt - net zoals daarjuist - het overige puntje voor zijn rekening en komt zo tot op gelijke hoogte met onze landgenoot Rune Herregodts.

Status quo. De Col de la Toutée en de Col des Fourches hebben weinig aan het wedstrijdbeeld veranderd. De vluchtersgroep met onder meer Victor Campenaerts heeft met 1 minuut en 45 seconden nog steeds dezelfde bonus als bij het begin van de beklimmingen.

Campenaerts en co lijken stand te houden op de tweetrapsraket.

Col des Fourches. De renners hebben in de afdaling even een adempauze gekregen, maar meteen volgt een nieuwe opdracht bergop. De Col des Fourches is met zijn 2,8 kilometer aan een gemiddeld stijgingspercentage van 6,4% de tweelingsbroer van zijn voorganger.

Opgave Cras en Kruijswijk. Er komt minder goed nieuws binnen via de wedstrijdradio. Door een valpartij in het peloton zijn Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma), Romain Combaud (Arkéa-Samsic) en onze landgenoot Steff Cras van Total Energies genoodzaakt om de strijd te staken.



Donavan Grondin bereikt als eerste de top van de Col de la Toutée.

King KOM. Donavan Grondin doet waarvoor hij mee is geglipt in de vroege vlucht. De Fransman komt als eerste boven op de Col de la Toutée en sprokkelt zo twee bergpunten. Pierre Latour volgt in zijn zog en mag zo ook een streepje achter zijn naam zetten.

Col de la Toutée. Na de geaccidenteerde beginfase komen de renners het eerste échte obstakel tegen. De Col de la Toutée verplicht het peloton en de vluchters om 2,2 kilometer aan een gemiddeld stijgingspercentage van 6% te klimmen. Het is Dylan van Baarle die het peloton bergop op sleeptouw neemt.

+ 1'45" voor Campenaerts en co. Jumbo-Visma doet zijn plicht in het peloton en houdt de kopgroep in het vizier. Campenaerts en zijn zes kompanen stevenen af op de Col de la Toutée met een minuut en 45 seconden voorsprong.

Ik ben tevreden met het niveau dat ik nu heb. Het meest optimistische plan dat we maakten bij het aanvatten van mijn revalidatie was om te hervatten in de Dauphiné. Dat lukt nu dus. Victor Campenaerts.

Comeback Campenaerts. Het voorjaar van de ambitieuze Victor Campenaerts (Lotto-Dstny) eindigde vroegtijdig door een valpartij in de Bredene-Koksijde Classic. Iets minder dan 3 maanden later maakt hij in de Dauphiné zijn comeback. "Mijn enige ambitie in de Dauphiné is om uit te rijden", vertelde onze landgenoot voor de start. In de vroege vlucht laat hij zich alvast gelden.

clock 13:20 13 uur 20.

De huidige kopgroep met onder andere Victor Campenaerts.

Toen waren ze met 7. De samensmelting bij de vluchters is een feit. Peters, Elissonde en Latour sluiten aan bij Campenaerts, Piccolo, Gregaard en Grondin.

Campenaerts en zijn drie medevluchters sprokkelen seconde per seconde een mooie voorsprong. In de achtergrond wagen Nans Peters, Kenny Elissonde en Pierre Latour de oversteek. Krijgen we een vroege vlucht met 7?

Campenaerts in de aanval. Na een spervuur aan aanvallen, lijkt er zich een definit

clock 12:51 Et c'est parti ... 12 uur 51. Et c'est parti ...

clock 12:40 12 uur 40 match begonnen start time En avant! Het peloton in het Critérium du Dauphiné is begonnen aan een nieuwe dag op en neer. Volg de volledige tweede etappe op deze pagina van begin tot einde. Krijgen we opnieuw een ultieme tweestrijd tussen de vluchters en het peloton?

clock 12:39 12 uur 39. Wie gaat met welke trui van start? Christophe Laporte triomfeerde gisteren en mag zo de gele trui rond zijn schouders draperen. Matteo Trentin, die tweede werd, mag als runner-up de groene puntentrui claimen. Rune Herregodts (3e) draagt op zijn beurt de maagdelijk witte jongerentrui. Schrik ook niet wanneer er straks een blauwe trui met witte bollen in de vroege vlucht zit. De Fransman Donavan Grondin is de trotse leider van het bergklassement. . Wie gaat met welke trui van start? Christophe Laporte triomfeerde gisteren en mag zo de gele trui rond zijn schouders draperen. Matteo Trentin, die tweede werd, mag als runner-up de groene puntentrui claimen. Rune Herregodts (3e) draagt op zijn beurt de maagdelijk witte jongerentrui. Schrik ook niet wanneer er straks een blauwe trui met witte bollen in de vroege vlucht zit. De Fransman Donavan Grondin is de trotse leider van het bergklassement.

clock 12:28 Rune Herregodts: "Het is beter om derde te worden en iets te hebben om te herinneren, dan met lege handen achter te blijven. Toch hoopte ik om de gele trui en een etappezege op mijn naam te schrijven. 12 uur 28. Rune Herregodts: "Het is beter om derde te worden en iets te hebben om te herinneren, dan met lege handen achter te blijven. Toch hoopte ik om de gele trui en een etappezege op mijn naam te schrijven.

clock 12:20 12 uur 20. Vandaag zal het moeilijker worden dan gisteren. Er liggen heel wat hoogtemeters in de finale. In de laatste vijf kilometer is het nooit vlak. De ontsnapping zou het dus zeker kunnen halen. Maxim Van Gils (Lotto-dstny). Vandaag zal het moeilijker worden dan gisteren. Er liggen heel wat hoogtemeters in de finale. In de laatste vijf kilometer is het nooit vlak. De ontsnapping zou het dus zeker kunnen halen. Maxim Van Gils (Lotto-dstny)

clock 12:13 12 uur 13. Favorieten voor de dagzege? Christophe Laporte (Jumbo-Visma) lijkt - door het gelijkaardige parcours - opnieuw de topfavoriet voor de dagzege. De Fransman reed al een geweldig voorjaar en toonde gisteren opnieuw waarom Jumbo-Visma hem nog wat langer in dienst wil houden. Bij de Nederlandse ploeg zou de onberekenbare Attila Valte r op zijn beurt voor de verrassing kunnen zorgen met een van zijn ontsnappingspogingen. Verder kijken we ook opnieuw naar Matteo Trentin, Axel Zingle, Danny van Poppel, Andrea Bagioli of een Fed Wright . Mannen die gisteren de top 10 kleurden door hun stevige eindschot na een heuvelachtige dag. En schrijf ook Julian Alaphilippe in dat rijtje nooit af. De Fransman was gisteren onzichtbaar, maar het zou niet zijn eerste coup de théâtre zijn. Landgenoten? Milan Menten, Brent Van Moer, Maxim van Gils (allen Lotto Dstny) en Rune Herregodts (Intermarché) - al zal die zijn wonden van gisteren misschien nog wat likken - lijken zeker in staat om een knap resultaat te behalen vandaag. . Favorieten voor de dagzege? Christophe Laporte (Jumbo-Visma) lijkt - door het gelijkaardige parcours - opnieuw de topfavoriet voor de dagzege. De Fransman reed al een geweldig voorjaar en toonde gisteren opnieuw waarom Jumbo-Visma hem nog wat langer in dienst wil houden. Bij de Nederlandse ploeg zou de onberekenbare Attila Valter op zijn beurt voor de verrassing kunnen zorgen met een van zijn ontsnappingspogingen.

Verder kijken we ook opnieuw naar Matteo Trentin, Axel Zingle, Danny van Poppel, Andrea Bagioli of een Fed Wright. Mannen die gisteren de top 10 kleurden door hun stevige eindschot na een heuvelachtige dag. En schrijf ook Julian Alaphilippe in dat rijtje nooit af. De Fransman was gisteren onzichtbaar, maar het zou niet zijn eerste coup de théâtre zijn.

Landgenoten? Milan Menten, Brent Van Moer, Maxim van Gils (allen Lotto Dstny) en Rune Herregodts (Intermarché) - al zal die zijn wonden van gisteren misschien nog wat likken - lijken zeker in staat om een knap resultaat te behalen vandaag.

clock 11:52 -3 renners. Het Dauphiné-peloton mist drie renners aan de start. Ethan Hayter (Ineos) - die zijn sleutelbeen brak - en Hugo Page (Intermarché-Circus-Wanty) stapten gisteren uit de race na een valpartij op de glibberige wegen in de beginfase. Ook Antwan Tolhoek van Trek-Segafredo gaat niet meer van start vandaag. De Nederlander maakte zijn comeback na een blessure van enkele maanden, maar kampt opnieuw met knieproblemen. . 11 uur 52. give up -3 renners Het Dauphiné-peloton mist drie renners aan de start. Ethan Hayter (Ineos) - die zijn sleutelbeen brak - en Hugo Page (Intermarché-Circus-Wanty) stapten gisteren uit de race na een valpartij op de glibberige wegen in de beginfase. Ook Antwan Tolhoek van Trek-Segafredo gaat niet meer van start vandaag. De Nederlander maakte zijn comeback na een blessure van enkele maanden, maar kampt opnieuw met knieproblemen.

clock 11:42 11 uur 42. LIVE op Sporza. Ook de tweede etappe van de Dauphiné is van begin tot einde te volgen op onze kanalen. Vanaf het startschot om 12.38 uur kunt u het verloop van de koers met updates op deze pagina volgen. Om 15.25 begint de uitzending op VRT 1, die eveneens te volgen is met een livestream in onze website/app. . LIVE op Sporza Ook de tweede etappe van de Dauphiné is van begin tot einde te volgen op onze kanalen. Vanaf het startschot om 12.38 uur kunt u het verloop van de koers met updates op deze pagina volgen. Om 15.25 begint de uitzending op VRT 1, die eveneens te volgen is met een livestream in onze website/app.

clock 11:32 De renners hebben de rolluiken vanmorgen met een glimlach geopend. Geen regen deze keer, wel een blakende zon boven de startplaats Brassac-les-Mines. 11 uur 32. De renners hebben de rolluiken vanmorgen met een glimlach geopend. Geen regen deze keer, wel een blakende zon boven de startplaats Brassac-les-Mines.

clock 11:28 11 uur 28. Zo ging het gisteren:. Onze landgenoot Rune Herregodts (Intermarché-Circus-Wanty) is op een zucht gestrand van een stunt in de openingsetappe van het Critérium du Dauphiné. Herregodts was de laatste overlevende van de vroege vlucht en werd pas in de slotmeters teruggepakt. Christophe Laporte (Jumbo-Visma) ging met de bloemen en de eerste gele trui lopen. Lees het volledige verslag hieronder. . Zo ging het gisteren: Onze landgenoot Rune Herregodts (Intermarché-Circus-Wanty) is op een zucht gestrand van een stunt in de openingsetappe van het Critérium du Dauphiné. Herregodts was de laatste overlevende van de vroege vlucht en werd pas in de slotmeters teruggepakt. Christophe Laporte (Jumbo-Visma) ging met de bloemen en de eerste gele trui lopen. Lees het volledige verslag hieronder.

clock 11:25 Het parcours was gisteren anderhalve meter te lang voor Rune Herregodts. 11 uur 25. Het parcours was gisteren anderhalve meter te lang voor Rune Herregodts.

clock 11:18 11 uur 18. Bijna 3.000 hoogtemeters. Voor de tweede dag op rij is het goed zoeken naar een vlakke meter op het parcours van de Dauphiné. De etappe van Brassac-les-Mines naar La Chaise-Dieu is 167 kilometer lang en heeft enkele pittige beklimmingen in petto. Na een geaccidenteerde beginfase mogen de renners hun benen na 50 kilometer een eerste keer testen op de Col de la Toutée (2,2 kilometer aan 6% gemiddeld) en de Col des Fourches (2,7 kilometer aan 6,5% gemiddeld), die elkaar in ijltempo opvolgen. Na die tweetrapsraket volgt een heuvelachtig intermezzo tot aan de lokale ronde van 35 kilometer, waar er naast heel wat pittige puisten ook de Côte des Guetes (1 kilometer aan 8%) verscholen ligt. De renners bereiken er de top op een kleine 10 kilometer van het einde. Het ideale lanceerplatform? . Bijna 3.000 hoogtemeters Voor de tweede dag op rij is het goed zoeken naar een vlakke meter op het parcours van de Dauphiné. De etappe van Brassac-les-Mines naar La Chaise-Dieu is 167 kilometer lang en heeft enkele pittige beklimmingen in petto. Na een geaccidenteerde beginfase mogen de renners hun benen na 50 kilometer een eerste keer testen op de Col de la Toutée (2,2 kilometer aan 6% gemiddeld) en de Col des Fourches (2,7 kilometer aan 6,5% gemiddeld), die elkaar in ijltempo opvolgen. Na die tweetrapsraket volgt een heuvelachtig intermezzo tot aan de lokale ronde van 35 kilometer, waar er naast heel wat pittige puisten ook de Côte des Guetes (1 kilometer aan 8%) verscholen ligt. De renners bereiken er de top op een kleine 10 kilometer van het einde. Het ideale lanceerplatform?