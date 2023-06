Stoffel Vandoorne (4e) zet in Jakarta zijn beste resultaat van het Formule E-seizoen neer

In de kwalificaties had Stoffel Vandoorne beslag kunnen leggen op de 5e plaats, maar hij kon zich in de eerste van twee races in Jakarta (de tweede is zondag) nog een beetje verbeteren.



De overwinning was voor Pascal Wehrlein, die met zijn Porsche net iets rapper was dan Jake Dennis.



Met zijn 3e ePrix-zege van het seizoen nadert de Duitser tot op 2 punten van WK-leider Nick Cassidy, die slechts 7e was.



De pechvogels van de dag waren andermaal de Jaguars. Niet voor het eerst dit seizoen schakelden ze elkaar uit. Sam Bird reed zijn ploegmaat Mitch Evans gewoon van het circuit.