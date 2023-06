Julian Mertens ontwaakt uit zijn coma: "Hij kan al een beetje praten"

Julian Mertens was woensdag aan het trainen op zijn tijdritfiets toen hij onder een geparkeerde oplegger belandde. In allerijl werd hij naar het ziekenhuis afgevoerd, waar hij sindsdien in een kunstmatige coma werd gehouden.



Mertens werd donderdag meteen geopereerd aan zijn wervelkolom en zijn kaak. Hij liep ook nog verschillende andere breuken op.



Zaterdagochtend hebben de dokters hem dan rustig laten ontwaken. "Hij is van de beademing gehaald en heeft kort met zijn naasten kunnen praten", laat zijn team Bingoal-WB weten. "Het lange genezingsproces kan nu beginnen."