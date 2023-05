Bingoal-WB-renner Julian Mertens (25) in kunstmatige coma gehouden na ongeval op training

Mertens kwam woensdagmiddag ten val op training en liep daarbij "meerdere blessures" op, zo meldt zijn team in een communiqué.

Hij werd daarna afgevoerd naar het ziekenhuis van Antwerpen, waar hij in een kunstmatige coma wordt gehouden.

"Verdere onderzoeken moeten nog uitgevoerd worden", luidt het.

Mertens, die goed uit de verf komt op lastige parcours, werd maandag nog 21ste in de Ronde van Limburg.

Dit voorjaar reed hij ook tal van klassiekers. In de Ronde van Vlaanderen werd hij 64ste, in de Brabantse Pijl 22ste en in Luik-Bastenaken-Luik 34ste.

Hij is bezig aan zijn vierde profseizoen, zijn eerste bij Bingoal-WB. Eerder reed hij drie seizoenen voor Sport Vlaanderen-Baloise.