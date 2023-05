Vandegoor: "Breekt Cavendish record van Merckx in Tour door liefde voor de fiets en van het peloton?"

Rome was zijn 54e ritwinst in een grote ronde. "Het was de allermooiste manier om afscheid te nemen van een heel emotionele Cavendish", keek Vandegoor terug.



"Hij kondigde op de laatste rustdag zijn afscheid aan. En ik vond dat een beetje in mineur: er stond een microfoon van Sporza, van VTM en van Eurosport en er waren wat krantenjournalisten. Dat was het... voor de allergrootste sprinter ooit misschien wel."



"Het kan snel gaan. En dan slaat hij toch wel terug. Dat typeert Cavendish. Naar buiten uit voor volgers is hij soms een "pain in the ass" geweest, hij was niet altijd de meest beleefde, vriendelijke man. Maar gaandeweg leerde ik dat na gesprekken met hem inschatten en waarderen. Hij eist 300 procent inzet van journalisten, zoals ook hij 300 procent inzet heeft voor zijn vak."



"Dat zie je nu ook. Hij rijdt in deze Giro, op zijn leeftijd, al die cols over. De deur staat open voor het einde van zijn carrière, maar toch doet hij nog al die opofferingen om eventueel dat minikansje in Rome te grijpen. En hij doet dat. Dat is maar te verklaren door één woord: dedication (toewijding, red), de liefde voor de fiets."



"Daarom houdt hij het zo lang vol. En daarom bestaat ook meer en meer na gisteren de kans dat hij dat record van Merckx gaat breken en dat hij nog eens uithaalt in de Tour de France."



"Want Astana doet niet veel dit jaar. Ze weten dat ze - op marketingvlak en nu ook op sportief vlak - deze Cavendish niet kunnen thuislaten en moeten meepakken naar de Tour. Qua orgelpunt op zijn carrière kon zondag tellen en in de Tour komt er misschien nog een mooie kers op die taart."