Van "nobody" tot Giro-revelatie, wat is het geheim van Derek Gee? "Vroeg slapen en zeldzame vogels fotograferen"

De voorbije 3 weken veroverde Derek Gee (Israel-Premier Tech) de harten van alle Giro-volgers. De 25-jarige Canadees blonk uit door zijn onuitputtelijke aanvalslust, 4 tweede plaatsen in etappes beloond met de Prijs van de Superstrijdlust. "Hij is zoveel beter dan we durfden te hopen", zegt ploegleider Dirk Demol.

Derek Gee. Geen schande als zijn naam voor de Giro nog geen belletje deed rinkelen bij jou. De Canadees had nog geen adelbrieven. Maar bij Israel-Premier Tech had ploegleider Dirk Demol meteen in de smiezen dat Gee snel naam zou maken. "Derek reed vorig jaar in ons continentaal team, maar we lieten hem al eens proeven van het grote werk in de GP La Marseillaise." "Toen er in de finale nog een groep van 40 à 45 renners overschoot, kwam Gee naar de ploegauto om bidons. Ik keek toen naar Steve Bauer die naast me zat: “Die kerel heeft wel iets”, zei ik."

Derek Gee is sinds dit jaar profrenner.

"Gee gaat nooit na 21.30 uur slapen"

Demol had meteen een goede connectie met Gee. "Hij is enorm leergierig en een renner met wie je een goede babbel kan hebben. Dat is niet vanzelfsprekend bij jonge renners." In die gesprekken ging het niet alleen over koetjes en kalfjes, maar ook over vogels. "Gee is een gediplomeerd ornitoloog." "Tijdens de coronaperiode maakte hij er een sport van om zoveel mogelijk zeldzame vogels te fotograferen. Gee is een natuurmens en vindt daar zijn rust in."

Elk uur voor middernacht telt dubbel. Ploegleider Dirk Demol

Gee wordt ook geroemd om zijn dankbaarheid, zijn respect voor anderen en zijn positieve ingesteldheid. "Als het regent, dan regent het. Is het mooi weer, dan is het mooi weer. Klagen doet hij nooit." Zijn grootste geheim ligt misschien wel in zijn ijzeren discipline. "Gee verzorgt zichzelf ongelooflijk goed en gaat elke dag vroeg slapen." "Op hotel blijft hij uit beleefdheid wat langer aan tafel zitten bij de ploegmakkers. Maar als Gee thuis is in Canada, kruipt hij altijd voor 21.30 uur in bed. Elk uur voor middernacht telt dubbel", weet Demol.



Derek Gee zoals we hem een hele Giro lang zagen: in de kopgroep.

Laatste plek in Parijs-Roubaix: "Fuck, I love it"

Wat Gee in de Giro uit zijn lijf schudde, was meer dan bewonderenswaardig. 7 keer knokte hij zichzelf in de vlucht van de dag. Dat leverde hem 4 tweede plaatsen op in etappes en tweede plaatsen in het punten- en bergklassement. Als troostprijs kreeg hij de Prijs van de Superstrijdlust. "Gee bleef de hele Giro lang maar aanvallen, zelfs op de slotdag in Rome. Ik heb vaak zitten lachen in mijn zetel", zegt Demol (die zelf niet aanwwezig was in Italië). Dat Gee nooit opgeeft, bewees hij dit voorjaar al in zijn eerste Parijs-Roubaix. "Tijdens de verkenning van de kasseistroken zei Gee al: "Fuck, I love it."" "De dag zelf zat Gee in de lange vlucht totdat hij materiaalpech had in het Bos van Wallers." "Zijn voortube was ontploft en zijn velg was kapot", legt Demol uit. "Gee moest 5 minuten wachten op een ander wiel, omdat wij met de ploegauto achter een grote valpartij vastzaten."



"Andere renners die zo lang moeten wachten, zouden de handdoek in de ring gooien. Maar Gee wou absoluut doorrijden tot Roubaix en was uiteindelijk de laatste renner die binnen tijd de Vélodrome bereikt heeft (op bijna 26 minuten van Mathieu van der Poel)."

Gee werd 135e en laatste in Parijs-Roubaix.

"Hij is zoveel beter dan we durfden te hopen"

Wat zijn de toekomstplannen met Gee? "Hij is zoveel beter dan we durfden te hopen en er is nog veel progressie mogelijk", weet Demol. "Gee heeft niet het gabarit van de pure klimmer, maar in de Giro heeft hij bewezen dat hij echt wel goed bergop kan." Zal Israel-Premier Tech hem op termijn uitspelen voor een klassement? "Het belangrijkste is dat we voorzichtig omgaan met Gee." "Bovendien zit hij ook nog altijd met de Olympische Spelen in het baanwielrennen in zijn hoofd. Al zal dat na deze Giro misschien wel veranderen."

Gee wed beloond met de Prijs van de Superstrijdlust.

Van "bejaardentehuis" tot jeugdige smaakmakers: "Het gaat de goede kant op"

Behalve het fenomeen Gee (25) kon Israel-Premier Tech zich in de Giro ook optrekken aan de prestaties van jonkies Frigo Marco (23) en Matthew Riccitello (21). "Toen de naam van Frigo op tafel lag voor de Giro, waren we unaniem om hem te laten proeven van zijn eerste ronde." "Frigo heeft de juiste ingesteldheid, is heel leergierig en grijpt alle kansen die hij krijgt. Dat heeft hij ook in de Giro gedaan met een 3e, 5e en 6e plek in lastige etappes." Riccitello kwam boven water in de klimtijdrit, waarin hij eventjes in de hot seat zat en 11e eindigde. "Zijn probleem is dat hij niet al te stuurvaardig is en daardoor niet goed in een peloton rijdt. In de afdalingen werd hij zelfs gelost. Maar in de klimtijdrit heeft Riccitello bewezen dat hij die 3 weken in de Giro heel goed verteerd heeft." Het jeugdige enthousiasme dat Israel-Premier Tech in de Giro uitstraalde, staat in schril contrast met het grijze imago van de voorbije jaren. De ploeg kreeg vaak het label "bejaardentehuis" opgeplakt door het aantrekken van "oudjes" zoals Chris Froome, Jakob Fuglsang en de ondertussen gepensioneerde André Greipel. "Maar het gaat de goede kant op. En in de wachtkamer van onze profploeg zitten nog enkele veelbelovende renners, die al mooie dingen hebben laten zien bij de opleidingsploeg."