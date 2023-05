Red Lions Hendrickx, Van Aubel en Dockier helpen Pinoké aan eerste Nederlandse titel

Bloemendaal had sinds de coronapandemie twee Nederlandse titels veroverd: in 2021 en 2022. Ook internationaal was Bloemendaal met drie achtervolgende zeges in de Euro Hockey League ongenaakbaar.

Net als in de eerste finalewedstrijd, die eindigde op 1-1, had Pinoké het veldoverwicht. Na een mislukte strafcorner schoot Landbrug Pinoké op slag van rust op voorsprong.

Bloemendaal opende het derde kwart met een energievretend offensief, maar stuitte telkens weer op Hendrickx, die zich niet alleen als strafcornerspecialist toonde.

In het vierde kwart diende Pinoké de genadeslag toe. Van Aubel versierde een strafcorner, Dockier was de stopper en Hendrickx passeerde doelman Maurits Visser. Het verzet van Bloemendaal was gebroken. Landbrug scoorde nog en Morris de Vilder bepaalde de eindstand zes minuten voor het einde: 0-4.

Een historische eerste landstitel – en blije Red Lions – tot gevolg.