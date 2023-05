PSG-reservedoelman Sergio Rico "is er erg aan toe" na val en trap van paard

Details over het ongeluk geeft Paris Saint-Germain niet. De Andalusische tv-zender Canal Sur weet dat de Spaanse international met een hoofdletsel per helikopter naar het Virgen del Rocio-ziekenhuis in Sevilla is afgevoerd, waar hij aan de beademing werd gelegd.



Volgens andere media zou Rico nog een trap van het paard hebben gekregen, toen hij op de grond lag, waardoor hij een ernstig hoofdletsel opliep.



Rico kwam in 2019 bij PSG terecht van Sevilla. Hij werd vorig seizoen uitgeleend aan Mallorca, in totaal speelde hij 24 keer voor de Franse ploeg. Die vierde na de 1-1 in Straatsburg gisteren de 9e titel in 11 seizoenen.