Lotte Kopecky slaat dubbelslag in de slotrit van de Thüringen Ladies Tour

Onze landgenote knalde weg uit het peloton en had ook geen behoefte aan het gezelschap van Wiebes. Met een indrukwekkende solo van 15 km pakte ze de dubbelslag: ritzege én eindwinst. Kopecky plaatste zo de kers op de taart voor een fantastische week van SD Worx. De Nederlandse formatie won in Thüringen de ploegentijdrit en pakte nadien ook elke rit de dagzege, telkens met een andere renster. Kopecky was de enige die nog niet had kunnen winnen, tot vandaag. Een sprookjesweek voor SD Worx.

SD Worx, dat de voorbije dagen al alles gewonnen had, hield de vlucht van de dag netjes binnen schot. Onderweg sprokkelde Lotte Kopecky in een tussenspurt ook nog 6 bonificatieseconden, waardoor ze virtueel de leiderstrui pakte, met 2 seconden voorsprong op teamgenote Lorena Wiebes.

In de laatste rit van de Thüringen Ladies Tour kregen de rensters nog 125 kilometer voor de kiezen in een lus die vertrok en aankwam in Mühlhausen.

Kopecky: "Blij dat plannetje gelukt is"

"Ik ben blij dat ons plannetje is gelukt", blikt Lotte Kopecky terug op een perfecte week voor SD Worx.

Op de laatste beklimming van de dag ging Kopecky op en over haar ontsnapte ploeggenote Lorena Wiebes, die zo de weg had geplaveid.

"Ik was verrast dat Lorena die aanval nog in de benen had", blikte Kopecky terug. "Ze had al veel gewerkt voor de ploeg tijdens de etappe, maar ze vroeg of ze mocht aanvallen en Lars (ploegleider Boom, red.) gaf groen licht. Het was perfect om nadien naar haar te kunnen springen. Alles draaide heel goed uit."

"Het is nog maar de tweede eindzege voor Kopecky in een rittenkoers van UCI-niveau, na de Lotto Belgium Tour in 2021. "Een klassement winnen is niet gemakkelijk. Je moet iedere dag bij de pinken zijn. Het is me nog niet zo vaak gelukt, dus ben ik erg blij om deze rittenkoers op mijn palmares te zetten."