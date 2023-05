RETRO: Kan Primoz Roglic op Monte Lussari zijn trauma van La Planche des Belles Filles verwerken?

Een klimtijdrit in rit 20 van een grote ronde. Het doet bij velen een belletje rinkelen en al zeker bij Primoz Roglic. In de Ronde van Frankrijk van 2020 begon de Sloveen met een riante bonus aan de beslissende tijdrit naar La Planche des Belles Filles, maar het draaide nog helemaal in de soep.