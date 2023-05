Volgauto's niet toegestaan! Dit is de extreme tijdrit op de Monte Lussari die voor vuurwerk moet zorgen

Het pad er naartoe is niet alleen steil, maar ook smal en grillig. De weg gaat over van asfalt in ruw beton.

De finish ligt op de top van de Monte Lussari, een monster in het noordoosten van Italië. Over 7,2 kilometer wordt een hoogte van 874 meter overwonnen, met stukken tot 16%.

De veelbesproken tijdrit van morgen is misschien maar 18,6 kilometer lang, maar heeft iets voorbij halfweg wel een gruwelijke klim in petto voor de renners.

Geen ploegauto's en tijdritfietsen op klim

Om het morgen allemaal wat ordentelijk te laten verlopen, zijn enkele maatregelen genomen.

"Voor het eerst zullen renners in een tijdrit deels gevolgd worden door motoren en deels door volgauto's", zegt Luc Herpelinck, voorzitter van de wedstrijdjury in de Giro.



"De volgauto's vergezellen de renners enkel in het vlakke gedeelte. Net voor de beklimming is er een parking voorzien waar de auto's stoppen."



Vanaf daar mogen de renners enkel nog gevolgd worden door een mecanicien die met een reservefiets achterop een motor zit.



Ook de renners moeten aan de voet van de klim een wissel doorvoeren. "Omdat de klim enkel met een normale wegfiets beklommen mag worden, moeten de renners in een wisselzone (van zo'n 50 meter) hun tijdritfiets daar inruilen. Die wissel is verplicht", benadrukt de juryvoorzitter.