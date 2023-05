Probeert Thomas die 14 seconden nog goed te maken? "Nee, hij heeft er een streep onder getrokken"

Karl Vannieuwkerke: "Een spannende ontknoping vandaag. Primoz Roglic en klimtijdritten op het einde van een ronde, daar gaan nog films over gemaakt worden, José."



José De Cauwer: "Hij heeft nu beide kanten van de medaille eens gezien. Het leek er op een bepaald moment op dat het toch weer zou mislukken, maar toen die laatste tussentijden kwamen, was het duidelijk. Een sublieme Roglic. De verdiende winnaar dus. En het is hem echt gegund."



Karl: "Hij heeft het verschil gemaakt in dat laatste stuk. Als hij die problemen met zijn ketting niet heeft, rijdt hij Geraint Thomas en alle anderen op meer dan een minuut."



José: "Inderdaad. Mentaal toch heel sterk dat hij daaraan kon weerstaan. Het publiek schreeuwde hem dan wel vooruit, maar dat kan ook verlammend werken. Niets daarvan."



"Voor Thomas zat het er blijkbaar niet in. Die grote versnelling waar hij altijd mee trapt. Het gewicht zal ook in zijn nadeel geweest zijn. De manier waarop zijn fietswissel gebeurde, was ook raar. 'Wil hij nog wel vooruit?', dacht ik."



Karl: "Uiteindelijk is het verschil 14 seconden. Dat is het op 2 na kleinste verschil ooit in de Giro. Als je terugspoelt naar de voorbije weken: hebben ze dan in de auto bij Jumbo-Visma met vuur gespeeld door zoveel bonificaties te laten liggen?"



José: "Misschien wel. Maar uiteindelijk wint hij dan toch."

"Ik heb het al vaker gezegd: ze hadden bij Ineos meer met hun overwicht in het klassement moeten spelen. Als je ziet hoe Arensman nog rondreed ... Ze zijn er helemaal vanuit gegaan dat Thomas zou winnen. En uiteindelijk verliest hij. Ik vraag me af welke invloed dit zal hebben op zijn verdere carrière."