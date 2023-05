Chloé Dygert viert in RideLondon Classique eerste zege in bijna 2 jaar

Geen rustig sprintritje richting Maldon, wel een spervuur aan demarrages dat ervoor zorgde dat de groep steeds meer werd uitgedund.



Toen sommigen al op hun tandvlees begonnen te zitten, nam Maike van der Duin haar biezen. Ze zong het uit tot de laatste kilometer, maar werd dan ongenadig overspoeld door de voorwacht van het peloton.

Die was ultiem een laatste keer uitgedund door een valpartij, waarbij ook leidster Charlotte Kool betrokken was. Zij werd uiteindelijk wel in dezelfde tijd als de winnares gezet.



Die luisterde naar de naam Chloé Dygert. Ze nam over van haar ongelukkige ploeggenote Van der Duin en bolde - zonder te juichen - als eerste over de finish.



Dygert heeft nochtans heel wat om te vieren, want 2 jaar geleden boekte ze haar laatste zege, op het Amerikaans tijdritkampioenschap. Ook toen was het 2 jaar geleden sinds ze voor het laatst kon winnen. Ze werd wereldkampioene tijdrijden in Harrogate, maar kwam een jaar later bij haar titelverdediging zwaar ten val. Het begin van een lijdensweg die nu ten einde lijkt.