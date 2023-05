Laurens De Plus is niet bezig met 10e plek: "Liever beste ploegmaat van de Giro dan een top 10-plaats"

Laurens De Plus kreeg gisteren een dikke pluim van de ploegleiding na zijn sloopwerk in de favorietengroep.



Dat doet onze landgenoot zichtbaar deugd na enkele moeilijkere jaren. "Al die complimenten zijn leuk, de gunfactor is groot", lacht De Plus, die gisteren nog goed eindigde op 1'20" van Thomas en Roglic.

"Op 5 km van de streep heb ik me gewoon in het wiel gezet van Kämna en reed ik vol risico's in de afdaling. Totdat ik tegen mezelf zei: "Dit is een beetje te gevaarlijk.""