Stuntelige Roman Jaremtsjoek krijgt toch lof van coach: "Ik kan hem enkel waarderen"

"Uiteraard was Roman ongelukkig met aantal acties"

"Ik heb hem bedankt voor vandaag", legde De Mil uit. "Die jongen heeft echt alles gedaan. Uiteraard was hij in de tweede helft ongelukkig met een aantal acties, maar hij gaf aan dat hij krampen had en dat het fysiek op was."

Enkele minuten later werd hij naar de kant gehaald door Rik De Mil , die zijn spits probeerde op te beuren. De coach van Club Brugge nam het na de match ook op voor Jaremtsjoek.

Een actie net na de openingsgoal van Nielsen toonde dat pijnlijk aan. Jaremtsjoek werd door Noa Lang in een kansrijke positie aangespeeld, maar op een stuntelige manier miste hij zijn controle en weg was de kans.

Door de blessure van Ferran Jutgla dropte Club-coach Rik De Mil Roman Jaremtsjoek opnieuw in de ploeg tegen Antwerp. De Oekraïense spits werkte hard, maar kon zijn gebrek aan matchritme en vertrouwen niet verstoppen.

Het seizoen van Jaremstjoek "ongelukkig" noemen is een understatement. "Die jongen komt van heel ver en heeft heel veel meegemaakt dit seizoen. Toch kan ik hem enkel waarderen voor zijn vechtlust om telkens terug te komen en telkens die mentaliteit op te brengen."



"Dat heeft hij deze week ook getoond en voor mij was het dan ook terecht dat hij in de basis stond tegen Antwerp." Ook volgende week tegen Genk is de kans groot dat Jaremtsjoek een basisplaats krijgt.



"Dat kan, dat zal afhankelijk zijn van de trainingen. Ik kijk altijd wie er scherp is en wie ik kan gebruiken. Ik dacht dat Noa Lang geschorst is volgende week, dus we moeten sowieso opnieuw gaan puzzelen."