Ook Geraint Thomas betreurt gebrek aan strijd in Giro: "Ik had me graag al eens willen testen"

De Giro-volgers bleven de voorbije weken op hun honger zitten. Want veel animo was er nog niet te beleven in de strijd voor de eindzege.

"Ook ik ben lichtjes teleurgesteld", geeft Geraint Thomas toe. "Want ik wou mezelf ook al eens testen tegen mijn concurrenten."

"Op papier zijn er al kansen geweest om iets te ondernemen. Maar iedereen zat met de slotweek in zijn hoofd."

Al is dat niet het enige excuus volgens Thomas. "In de 7e rit naar de Gran Sasso, bijvoorbeeld, was de tegenwind de grote spelbreker. Maar de grootste reden is dat het peloton in de breedte veel sterker is geworden."

De Giro was in het verleden net wel de grote ronde die bol stond van het spektakel. Denk maar aan de fenomenale solo van Froome 5 jaar geleden.

"Dat was puur entertainment", zegt Thomas. "Maar als renner wil je de wedstrijd winnen zonder onnodige energie te verspillen."

Het parcours van de 3e week zal onvermijdelijk wel voor strijd zorgen. "Met 3 aankomsten bergop en een superzware tijdrit zal er sowieso iets gebeuren."

"Ik wil ook koersen. Maar ik wil niet enkel aanvallen als entertainment en mezelf opblazen waardoor iemand anders met de eindzege aan de haal gaat."