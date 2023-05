De gruwelijke slotweek van de Giro: een krankzinnige klimtijdrit en een trilogie aan aankomsten bergop

Na een weekje dolle pret voor de avonturiers en de baroudeurs is het eindelijk aan het favorietenlegertje om de wapens op te nemen.

Dinsdag 23 mei (16e etappe): ⭐⭐⭐⭐⭐

Een uur bergop zwoegen op een klim die vooral in de 2e helft de hogere percentages tot 15% streelt. Welke klassementsman valt er van tussenuit?

Op vuurpijlen tussen de grote kanonnen is het normaal gezien wachten op de slotklim: de Monte Bondone. Een lang uitgesponnen beklimming van 22,7 km tegen 6,4%.

Langs de oevers van het Gardameer krijgen de renners liefst 5.200 hoogtemeters op hun bord, verspreid over 5 klauterpartijen.

De opener van de finale week is meteen loodzwaar.

Woensdag 24 mei (17e etappe): ⭐

Milan, Ackermann, Cavendish of een verrassende Marit?

De etappe loopt grotendeels in dalende lijn. Koren op de molen van de sprintersploegen om de meute netjes bij elkaar te houden.

De overgebleven sprinters krijgen voor het slotcriterium in Rome nog een uitgelezen kans om te testen hoeveel explosieven er nog in hun benen zitten.

Donderdag 25 mei (18e etappe): ⭐⭐⭐⭐

Na het tussendoortje voor de sprinters begint donderdag het duivelse drieluik van de waarheid.

Omcirkel vooral de voorlaatste klim met rood, want dat is een puist die het melkzuur zal laten opborrelen in de rennersbenen. 5,7 km klauteren tegen een gemiddelde van 9,7%, met een uitspatting tot 19%.

Op de korte slotklim naar skioord Val di Zoldo zullen niet de grootste verschillen te noteren zijn. Alle ogen zullen dan waarschijnlijk al gericht zijn op daags nadien.