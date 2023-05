Jean Butez, de stille kracht achter defensieve stabiliteit bij Antwerp? "Niemand anticipeert zoals hij"

Boniface, Teuma, Trésor of Janssen? Neen, Hein Vanhaezebrouck duidde in Extra Time Jean Butez aan als the Most Valuable Player in de Champions' play offs.

"Ik heb hem dit jaar bijna geen fout zien maken", klinkt het bij de trainer van Gent. "Het is ronduit indrukwekkend. Butez is met voorsprong de beste doelman in de Belgische competitie."



Niet louter vanwege zijn saves, wel door zijn houding in doel. "Het is de meest proactieve keeper op onze velden", legt Vanhaezebrouck uit. "Hij doet dingen die anderen niet doen en anticipeert ook steeds op de juiste manier."