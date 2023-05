Karl en José zien weer een succesvolle vluchter: "McNulty bewijst dat hij meer is dan een knecht"

"McNulty kan Almeida een enorme dienst bewijzen in de slotweek"

Karl: "We moeten andermaal vaststellen dat het een feest is voor ontsnappingskoningen in deze Giro. Deze keer was het Brandon McNulty, al heeft Healy opnieuw een hoofdrol opgeëist. José: "We kennen hem nog niet lang, maar zo voelt het helemaal niet.Ook McNulty heeft het knap gedaan. Hij bewijst dat hij meer is dan een tijdrijder en knecht. Deze zege is toch welgekomen want hij is geen veelwinnaar." Karl: "Zou het kunnen dat dit voor McNulty een opstap is naar meer? Dat hij een goede coureur is daar twijfelen we niet aan. José: "Ik denk dat hij nu een enorme dienst zal kunnen bewijzen aan João Almeida. Er is een pak van zijn schouders gevallen. Bij UAE - met kopmannen als Pogacar en Almeida - zal hij het nu eenmaal wel moeten blijven doen met de kleine kansjes.

Roglic lijkt steeds beter te worden. Karl Vannieuwkerke

Karl: "Almeida gaf nog een prikje in de slotfase. Een teken dat hij nog gaat meedoen voor de grote prijzen in de slotweek?

José: "Hij is goed aan het fietsen en ging met overtuiging aan. Dat hebben we nog maar weinig gezien bij de klassementsmannen. Hij staat onmiddelijk achter het duo, dus we moeten eigenlijk meer spreken van een trio."

Karl: "De reactie van Primoz Roglic was wel fluks. Hij lijkt me beter te worden."

José: "In die fase kan hij ook niet verrast worden natuurlijk. Hij was aandachtig en had meteen antwoord klaar."

"Het worden nog belangrijke dagen voor Ilan Van Wilder"

Karl: "We zien ook een goede Ilan Van Wilder. Spijtig dat Evenepoel er niet meer is want hij had een formidabele knecht gehad in de slotweek."

José: "Ja, maar deze etappe is nog niet de etappe van dinsdag. Dit is nog niet het grote werk. Maar we hebben wel vertrouwen in hem. Hij was mee met de klassementsmannen. Het oogt in elk geval mooi voor hemzelf. Het is een grote stap voor hem." Karl: "Hij is dan nog gretig om die sprint met de klassementsmannen te winnen. Hij toont dat hij er is." José: "Hij kan nu die ambitie tonen. Hij moet proberen om er nog iets van te maken. Een mooie uitslag of een goed eindklassement. Zo kan hij bewijzen wat hij kan. Het worden belangrijke dagen voor hem." Karl: "Ere wie ere toekomt. Complimentje voor Laurens Huys die al meermaals in de vlucht zat en zich toont in zijn eerste grote ronde." José: "Hij heeft op een atypische manier gebouwd aan zijn carrière. Hij behoorde niet tot de supertalenten, maar staat er nu ook wel. Dat is mooi en hij heeft zeker een stap gezet in deze Giro."

Dinsdag krijgen de klassementsmannen een eerste kans om elkaar kapot te rijden. Karl Vannieuwkerke

Karl: "Morgen wordt er gerust. Overmorgen begint de slotweek waar we al zo lang naar uitkijken met dinsdag een heel zware etappe."

José: "Meer dan 5.000 hoogtemeters. Het wordt werken op de rustdag om de dag nadien klaar te zijn. Ze hebben nog het geluk dat de aanloop vlak is. Dan kan je er al een klein beetje inkomen."

Karl: "Het is de eerste echt mogelijkheid voor de klassementsmannen om elkaar kapot te rijden. Als je een slechte dag hebt, verlies je minuten."

José: "Het is al vaak gebeurd dat een slechte dag volgt na een rustdag. Ik zal blij zijn als het dinsdag is!"