Tuchel voor spannendste titelstrijd in jaren bij Bayern: "Robben proberen overtuigen om mee te doen"

Op de voorlaatste speeldag van de competitie nog niet zeker zijn van het kampioenschap, het is weer even wennen voor Bayern München. In het verleden ging het vaak een stuk vlotter voor de Rekordmeister. De afgelopen drie jaar was Bayern nu al kampioen. In 2014 was Bayern zelfs al bijna twee maand kampioen.

Sterker nog: het overkwam de Beierse ploeg maar twee keer in de laatste 10 jaar dat het op speeldag 33 nog moest strijden voor de titel.

In het seizoen 2018-2019 moest Bayern zelfs op de slotspeeldag nog vol aan de bak. Dat zou dit seizoen ook zomaar eens het geval kunnen zijn. Bayern staat morgen een zware opgave te wachten: een wedstrijd tegen nummer drie Leipzig.