Mathieu van der Poel bereidt Tour voor in Hageland en Baloise Belgium Tour

Geen Dauphiné of Ronde van Zwitserland voor Mathieu van der Poel in de aanloop naar de Ronde van Frankrijk. De Nederlandse kopman van Alpecin-Deceuninck zal na een hoogtestage de Tour voorbereiden met wedstrijden in België.

Van der Poel heeft Dwars door het Hageland (10 juni) en de Baloise Belgium Tour (14-18 juni) toegevoegd aan zijn programma. "De komende drie weken bereiden we de Tour voor op hoogte in La Plagne. Daarna is het sowieso goed om koersritme op te doen."

"Ik vind het heel leuk dat ik dat in België kan doen. Dwars door het Hageland en de Baloise Belgium Tour zijn twee wedstrijden die me aanspreken. Met mijn achtergrond als veldrijder moet ik een rol kunnen spelen in het Hageland."

"En de Baloise Belgium Tour rijd ik samen met enkele andere jongens uit onze Tour-selectie, zoals Jasper Philipsen. We zullen zien wat we daar voor elkaar kunnen doen."