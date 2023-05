Tom Boonen hengelt met nieuw gravelteam naar diensten van Jan Bakelants: "Maar hij is nog te duur"

Tom Boonen is een van de ambassadeurs van Classified, het Belgische bedrijf dat fietsonderdelen ontwikkelt zoals het Powershift-systeem (een revolutionair schakelsysteem dat meer en meer zijn weg vindt naar het peloton).

Piotr Havik is de eerste renner van het team. "Ik kijk ernaar uit om samen te werken met Classified om het team te ontwikkelen en de technologie te gebruiken in gravelraces", zegt de Nederlander. Havik is voorlopig de enige renner van het team, al speurt Tom Boonen naar versterking.

"We hebben een eigen gravelteam op poten gezet en we azen op een renner met een hoog profiel, maar hij is voorlopig nog te duur voor ons", verklapte Boonen woensdag in Wielerclub Wattage.

Hij doelde uiteraard op Jan Bakelants. De ex-renner is sinds eind vorig seizoen op pensioen en leeft zich nu uit in de gravelscene.

Met succes: in de UCI Gravel World Series werd Bakelants de voorbije weken 6e in Valkenburg en 10e in Aken.

"Dat jij met Jan zal samenwerken, dat wil ik nog wel eens zien", grapte Tom Dumoulin. "Gezellig, 3 weken samen in een camper naar de VS. Ik zie het helemaal voor me."