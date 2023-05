Laurens De Plus is 9e in het Giro-klassement: "Daar ben ik totaal niet mee bezig"

Tot gisteren leek het allemaal rozengeur en maneschijn bij INEOS Grenadiers. Maar toen kwam Tao Geoghegan Hart zwaar ten val: exit van de nummer 3 in de stand.

"Er was een zeker gelatenheid", beschrijft Laurens De Plus de sfeer in het Britse kamp. "Het was een grote slag op ons hoofd, dat kunnen we niet ontkennen."

"We hebben alle moed bijeengeraapt en we gaan er weer tegenaan. We hebben nog altijd de nummers in ons voordeel, maar het was gisteren wel een rampzalige dag."

"We hadden het ook niet verwacht. We zaten allemaal goed voorin, maar plots gebeurde het."