Leider Giromanager: "Ik wacht nog enkele dagen om Evenepoel te vervangen"

Na 9 etappes in de Ronde van Italië heeft Leon Smits al een kloof van 61 punten op zijn eerste achtervolger. Zijn succesrecept? Niet één, maar twee geheime wapens.

De Noor Andreas Leknessund, die vijf dagen de roze trui droeg, kon natuurlijk niet ontbreken. "Ik wist dat hij een goede klimmer was, maar ik had nooit gedacht dat hij de roze trui zou dragen", zegt Leon Smits. "Dat leverde natuurlijk wat punten op."

Een nog veel moeilijkere gok was Davide Bais, de 25-jarige Italiaan van Eolo-Kometa die zijn allereerste profzege boekte in de Giro. Hoe kom je op dat koopje van amper 2,5 miljoen in de Giro-manager?

"Het is toevallig. Ik was gewoon op zoek naar een goedkope renner om meer duurdere pionnen te kunnen selecteren", geeft Smits toe.

"Ik dacht: ik selecteer een Italiaan, want die doen iets meer hun best in eigen land. Ik heb ook zijn broer Mattia gekozen. Ik heb blijkbaar goed gegokt. Het was puur geluk."