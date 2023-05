Wat na de exit van Evenepoel? Specialisten geven 3 gouden tips voor alle Giromanagers

Door het plotse vertrek van Remco Evenepoel uit de Giro zitten heel wat Giromanagers met de handen in het haar. Wie wordt de vervanger van de Belg? En welke strategie is nu de goede? Brett Luijs en Gilles Liesenborghs van De Lead-Out geven drie gouden tips.

De 3 gouden tips van De Lead-Out

Heb je Geraint Thomas nog niet in je ploeg? Dan is hij de interessantste vervanger van Evenepoel.



Heb je de Brit wel al? Wacht nog een weekje de coronaperikelen en waardeverhoudingen af voor je een megatransfer doet.



Heb je al veel klassementsmannen? Ga op zoek naar een ander type dat punten kan pakken in sprints na een heuvelachtige rit.

To Thomas or not to Thomas?

"De eerste reactie is: het maakt niet veel uit, want iedereen heeft Remco toch", klinkt het bij De Lead-Out na het vertrek van Remco Evenepoel. "Maar het verschil is wel dat iedereen een plekje opschuift en dus ook meer punten gaan scoren. Dus het belang van klassementsmannen wordt wel groter." En dus komt Gilles met de eerste tip op de proppen: haal Geraint Thomas in huis. "Bij Thomas is het vaak alles of niets. Deze Giro is het duidelijk dat het niet niets is, dus in dat opzicht zie ik hem wel als een zekerheid op punten." "Hij heeft ook gepiekt naar de Giro, in tegenstelling tot Tao Geoghegan Hart. En: als hij de roze trui tot aan de bergen – volgende week dinsdag – aanhoudt, levert hij sowieso heel wat punten op."

Ik overweeg een weekje te wachten, tot rit 16, om Remco Evenepoel te vervangen. Brett Luijs