Van Bommel oogst lachjes na lofzang voor Vermeeren: "Weet nog steeds niet waarom hij in zestien stond"

"We kunnen er een heel artikel over schrijven", opent Mark van Bommel zijn antwoord over hoe belangrijk Arthur Vermeeren is voor Antwerp.

En op dat moment beseft de coach dat zijn 18-jarige diamant helemaal niets te zoeken had in de baklijn van Brugge. "Ik weet nog steeds niet waarom hij in de zestien stond", lacht Van Bommel. "Maar ach, het maakt ook niet uit."

Vermeeren: "Geweldig hoe blij iedereen was"

"Als de Bosuil aan het feesten gaat, wil iedereen erbij zijn", herbeleeft Vermeeren de ontlading. Zijn ouders – aanwezig in het stadion – hebben extra reden om te juichen. "Deze goal is een mooi cadeautje voor moederdag."

De 18-jarige middenvelder geniet duidelijk van alle emoties. "Het geeft een fantastisch gevoel om net nu mijn eerste te maken. In zo'n belangrijke wedstrijd. Hoe blij de Bosuil en mijn ploeg was... Geweldig."

De goal van de titel? Daar wil Vermeeren niet van weten. Hij beseft maar al te goed dat de weg nog lang is. En dat het vandaag lang niet goed was tegen Club Brugge.

"Onze wedstrijd was eigenlijk gewoon heel slecht. Zeker in de eerste helft waren we enorm slordig en speelden we slecht voetbal. We hadden ons anders voorbereid op de tegenstander. Maar ook zelf waren we mentaal niet scherp."

"Ik denk niet dat het aan de druk lag. Elke wedstrijd in de play-offs is een grote partij. We begonnen te slap aan de wedstrijd, op karakter en mentaliteit hebben we de wedstrijd alsnog gewonnen."

"In de 85e minuut begonnen we wel te denken dat een comeback moeilijk zou zijn. Maar tegen Genk – geen makkelijke ploeg om tegen te spelen – deden we het ook. Dat heeft ons vandaag geholpen om ervoor te blijven gaan", besluit de held van Antwerp.