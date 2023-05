Geweldige comeback doet Antwerp luider dromen: Vermeeren schiet leider in minuut 97 voorbij Club

Was dit het grote sleutelmoment in de titelstrijd? Met een geweldige comeback tegen Club Brugge blijft Antwerp op zijn roze wolk zitten. Nochtans leek de Great Old lange tijd op weg naar een nederlaag na een vroege dubbele achterstand. Pas in minuut 86 vond Kerk de gelijkmaker, diep in blessuretijd deed Vermeeren de Bosuil helemaal ontploffen met de 3-2.