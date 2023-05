Mauricio Pochettino moet Chelsea volgend seizoen weer op de rails zetten

Het was al een tijd duidelijk dat Chelsea op zoek was naar een nieuwe trainer. Na de mislukte samenwerking met Graham Potter kon ex-speler Frank Lampard de ploeg ook in hun tweede huwelijk niet overtuigen van zijn kwaliteiten.

Vanaf 1 juli staat Mauricio Pochettino aan het roer. Dat is geen verrassing want zijn naam ging al een aantal weken over de tongen. Nu is het ook officieel. Hij start voor de zomer en maakt dus de voorbereiding op het nieuwe seizoen mee.

Daarin zal het een pak beter moeten bij de blauwhemden uit Londen. De Londense ploeg sloot dit seizoen af op een heel magere 12e plek in de Premier League en vloog er vroeg uit in de FA Cup en de League Cup. Volgend seizoen zal er dus geen Europees voetbal worden gespeeld op Stamford Bridge.

De Argentijn is al de zesde Chelsea-trainer in vijf jaar. Hij heeft ervaring in de Premier League als coach van Southampton (2013-2014) en vooral Tottenham (2014-2019), een van de rivalen van Chelsea. Zijn laatste functie was als T1 van PSG.

Bij Chelsea tekent hij voor twee seizoenen, met optie op nog een extra jaar.

De club benadrukt dat de keuze voor Pochettino werd gemaakt na een "grondig en weldoordacht proces waarop het bestuur trots is".

"We zijn in de wolken dat Mauricio naar Chelsea komt", klinkt het verder. "Mauricio is een trainer van wereldklasse met een schitterend palmares. Wij kijken ernaar uit hem in de club te hebben."