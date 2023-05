Karl en José zien Ineos-pletwals naderen: "Tweestrijd met Roglic was beter geweest voor Evenepoel"

Karl Vannieuwkerke: "Ik weet niet of ik ooit al een spannendere tijdrit heb gezien, José."

José De Cauwer: "Tot de groten kwamen, leek het een normale tijdrit te worden. Ook bij de eerste tussentijd van Remco Evenepoel zag het eruit zoals het er altijd uit ziet. Onze pronostiek leek niet uit te komen, want hij leek weer iedereen weg te blazen."

"Toen kwam de tweede tijdsopname en toen dacht je: ola, wat gebeurt er hier? Hij nam plots minder tijd op jongens als Roglic, Thomas en Hart." "Aan de hand van de verschillen van de eerste tijdrit, moet je zeggen dat de concurrentie een betere tijdrit heeft gereden en Remco een mindere. Het was zeker niet zijn beste tijdrit. Maar hij wint."

Karl: "Een tijdrit indelen, is belangrijk. Remco gaf al aan dat hij dat niet goed gedaan heeft, de renners van Ineos deden dat wel uitstekend."

José: "Ze staan met 5 renners in de top 15 nu, met niet alleen Thomas en Hart, maar ook Arensman, Sivakov en De Plus." "Als ze niet voor één naam gaan, dan kunnen ze de boel dynamiteren in deze Giro. Zelfs in een vlakke rit. Dan wordt het héél moeilijk om het onder controle te houden."

Karl: "Was ons verwachtingspatroon in Remco Evenepoel na de openingstijdrit scheefgetrokken?"

José: "Misschien scheelt er wel iets? Of hebben wij gewoon te veel of te hoge verwachtingen? Ik denk dat in het peloton ook allemaal dachten dat Evenepoel na die 2 tijdritten minstens anderhalve minuut voorsprong zou hebben op Roglic." "Het is nog altijd goed nu, die voorsprong. Maar ik denk wel dat het minder is dan ze verwacht hadden."

Karl: "Het is onwaarschijnlijk dat we dat zeggen: hij heeft 2 ritten gewonnen, draagt het roze met 45 seconden voorsprong en toch zijn we aan het zoeken."

José: "We zijn trots, maar we weten ook nog wat er nog komt in deze Giro. We zien de renners van Ineos én Roglic zeker niet slechter worden. Je moet respect hebben voor een grote ronde. Zijn voorsprong op al die jongens is zeker geen veiligheid. Wel een marge, een bonus."

Karl: "Zijn mindere prestatie kan 2 oorzaken hebben: een gevolg van de valpartij of een dalende conditionele curve. In het 1e geval heb je geen probleem, in het 2e geval wel."

José: "Dat klopt. Alleen hebben ze in de ploeg bij Soudal-Quick Step toch voldoende knowhow om ervoor te zorgen dat het nu nog niet bergaf gaat? Als er nu al verval is, dan is het slecht." "Maar er zijn verzachtende omstandigheden. We moeten nog altijd met vertrouwen uitkijken naar de langere beklimmingen. Dan pas kun je de rekening opmaken. Nu is dat nog te vroeg. En als je dat wel doet, moet je het positief bekijken." "Morgen hebben we de eerste rustdag en eigenlijk hebben we nog niets gezien."

Karl: "Komt die rustdag voor Evenepoel net op tijd?"

José: "Ja. Vooral om die wonden te laten helen. Maar ook om alles eens tot rust te brengen. Je kunt wel zeggen dat er geen stress is, maar die is er wel. Zowel bij Remco als bij Roglic, Almeida en alle anderen. Een dag om eens te resetten wat er te resetten valt." "Daarna begint de miserie opnieuw. Hij wil de Giro winnen en als je de Giro wil winnen, heb je elke dag problemen. Daar kom je niet onderuit."

Karl: "Gaat hij de Giro winnen?"