Remco Evenepoel had pijnvrije nacht en goeie massage: "Het moet normaal gezien wel los zitten"

Gisteravond sprak Remco Evenepoel nog over "veel pijn", bij de start van de 6e rit rond Napels klonk hij al een stuk optimistischer. "Ik had een goeie nacht, heb me goed laten verzorgen. Alles is in orde."

"Gisteren werd het wel wat later door de pijn die ik had, maar vannacht heb ik geen pijn meer gehad. Ik kreeg ook een goeie massage, dus normaal gezien moet het nu wel los zitten."

"Eigenlijk was het een val zoals vorig jaar in de Vuelta en die heb ik ook gewoon overleefd. Het enige verschil was dat ik toen na die val nog een zware finale moest rijden, terwijl ik nu meteen verzorgd kon worden. Het is nu beter dan toen, het lijkt wel oké."

De 6e etappe heeft wel al vroeg een testertje voor Evenepoel, met een pittig klimmetje. "Ik heb deze rit verkend, dus ik weet wat er mij te wachten staat. Ik verwacht min of meer hetzelfde scenario als gisteren. Ofwel wordt het volle bagarre bergop ofwel gaan we gelijkmatig naar boven."