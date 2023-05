Jan Bakelants neemt Ineos op de korrel: "Het zijn net ploegmaats van Evenepoel"

"Als het hun enige slechte dag was, dan mogen ze van geluk spreken. En uiteraard moet je het als ploegleider positief bekijken", vertelde Dirk De Wolf in Wielerclub Wattage .

"En ik vind dat ze het dinsdag goed deden. Soudal-Quick Step pakte tijd terug op de vluchters en als er toen een ploeg met ambitie was gekomen - wat je mag verwachten van Jumbo-Visma en Ineos - dan leek Quick Step me bereid om het gat mee te dichten en voor de zege te gaan."

"Ik stoor me aan de manier van werken bij Ineos"

Maar Jumbo-Visma hield zich afzijdig, Ineos kwam pas op de slotklim op de proppen. Met vijf man op een rij dicteerde het de wet, zij het zonder echte versnelling.

Jan Bakelants: "Ik ben momenteel vooral ontgoocheld in de ondernemingslust van de andere ploegen. Het stoort me dat de jongens van Ineos precies extra ploegmaats van Evenepoel zijn."

"Dat is tof voor hem, maar het is negatief voor de kijker. Ik stoor me aan hun manier van werken: ze hebben zoveel menselijk kapitaal, maar ze zetten het heel slecht in."

"Ze zijn sterk in de breedte en ze moeten rendement halen door renners vroeg in de aanval te sturen. Maar ze blijven met z'n vijven bij elkaar."

"Ze rijden tempo op een klim waarbij ze weten dat ze niemand hebben die Evenepoel of Primoz Roglic kan lossen. Ik vind het een rare tactiek."