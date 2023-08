Alpecin in de grote rondes, altijd prijs: bekijk de 18 ritzeges in 9 rondes

Met de zege van Kaden Groves in de Vuelta heeft Alpecin-Deceuninck voor de 9e keer op een rij minstens 1 etappe gewonnen in een grote ronde. Sinds hun debuut in de Giro van 2021 was het dus altijd bingo voor de ploeg van de broers Roodhooft. Een overzichtje van alle successen.