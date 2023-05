Tosh Van der Sande blijft 2 jaar langer bij Jumbo-Visma: "Zalig om te werken met al dat jong talent"

Tosh Van der Sande stapte in 2022 na 10 jaar trouwe dienst bij de Lotto-ploeg over naar Jumbo-Visma. Daar mocht de nu 32-jarige Belg heel wat successen vanaf de eerste rij meemaken. Een avontuur dat nu dus verlengd wordt met 2 jaar, tot 2025.

"Ik ben heel erg trots dat ik 2 jaar langer mag blijven. Het voorbije anderhalf jaar was fantastisch", zegt Van der Sande.



"Overal waar we gaan, hebben we de ambitie om te winnen. Dat geeft je veel vertrouwen en motivatie. Bovendien schiet de hele ploeg goed op. Het is fantastisch om te kunnen werken met een leider als Wout van Aert of een talentvolle sprinter als Olav Kooij."

"Daarnaast haal ik ook veel voldoening dat ik hier met al dat jonge talent mag werken. Ik hoop mij in die rol de komende jaren nog meer te ontplooien."

Bij de ploegleiding zagen ze dat Van der Sande zich in een mum van tijd ontwikkelde tot een belangrijke schakel in het geheel. Merijn Zeeman: "Tosh is waardevol op alle terreinen: in de klassiekers, in de voorbereiding op de sprint én als mentor van onze jongeren. Hij past perfect in onze ploeg."