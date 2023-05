Filip Joos: "De identiteit van Cercle Brugge is super en ik heb het enorm voor die coach"

Cercle Brugge is een van de revelaties van het seizoen en blijft het ook in de Conference League play-offs prima doen, ook al lijkt AA Gent buiten schot op de 1e plaats.

Na de 3-5 op het veld van Westerlo heeft Filip Joos dan ook lof voor Cercle Brugge en zijn trainer, Miron Muslic. "Ik vind de identiteit van Cercle wel super en ik heb het enorm voor die coach", vertelt Joos.

"Hij straalt positivisme uit en hij heeft een band met zijn spelers die ervan afspat. Die spelers geloven allemaal in hem."

"Of hij dat ook op een hoger niveau kan? Dat zullen we dan wel ooit eens zien, maar om het bij Cercle Brugge te kunnen implementeren, dat vind ik ook al wel knap", is Joos vol lof

Gert Verheyen trekt de parallel met Alexander Blessin bij Oostende. "De vraag of hij dat ook bij andere ploegen zou kunnen, werd bij hem ook altijd gesteld. Ik zie geen reden om te denken dat het niet kan, al is de keuze na Cercle wel belangrijk", merkt Verheyen op.