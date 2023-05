90 Minutes: "Messi naar Saudi-Arabië, ik vind dat de teloorgang van een carrière"

Het gerucht dat Lionel Messi richting Saudi-Arabië zou trekken, was ook een gespreksonderwerp in 90 minutes. "Ik vind dat waanzin", zegt Filip Joos. "Ik vind dat de teloorgang van een carrière. Want voor je nalatenschap is ook het einde van je carrière belangrijk."

"Dat betekent ook dat geen enkele van je slippendragers tegen je zegt, "Lionel, dat regime... doe het niet. Je zult grootser zijn als je niet hetzelfde doet als Ronaldo nu doet." Geef nog iets terug aan het voetbal, dat je zo veel gegeven heeft."

"Gaan wij kijken naar Messi tegen Ronaldo in Saudi-Arabië? Ik niet, het interesseert me niet."