Van Vleuten over plasincident in Vuelta: "Totaal geen wraakactie voor de Tour"

In de laatste aflevering van La Course ziet u hoe haar concurrente Demi Vollering probeert te profiteren van de lekke band. Ploeggenote Lotte Kopecky gaat vol op kop rijden.

Kijk naar de fase in de wielerdocumentaire La Course:

Het slotluik van de Tour legt alles in zijn beslissende plooi. In de laatste twee ritten wordt er beslist over eindwinst en -verlies. Alle ogen zijn op het vrouwenpeloton gericht in het slotweekend van juli. We krijgen een historisch slotmoment met aankomst op La Planche des Belles Filles. Aan het eind wordt alles duidelijk, de prijzen worden uitgedeeld, de analyses worden gemaakt, succes geproefd en wonden gelikt.

"We hadden het plan vooraf al gemaakt"

Zaterdag draaiden Van Vleuten en Vollering de rollen om. Net op het moment dat het Movistar-team van Van Vleuten het spel van de wind speelde, stond Vollering te plassen.

"Totaal geen wraakactie", verzekerde Van Vleuten achteraf bij de NOS. "We hadden het plan vooraf al gemaakt."

In de podcast In het Wiel geeft de wereldkampioene extra duiding. "De Tour heeft niet meegespeeld. Dit was een andere situatie", vertelt ze.

"Toen ik lek reed in de Tour grepen ze dat moment aan om te gaan rijden. In de Vuelta hadden we het plan al gemaakt voor ze gingen stoppen. Het heeft niks met mekaar te maken", vindt Van Vleuten.



"Als we die stop hadden aangegrepen om te koersen, zou ik niet akkoord zijn gegaan. Dat is niet mijn manier van koersen. Dat vind ik geen fair play."