Karl en José over roze Remco: "Het was eerst Evenepoel vs Roglic, nu is het Evenepoel vs de rest"

De openingstijdrit in de Ronde van Italië heeft de kaarten een eerste keer geschud. Kaartlezers Karl Vannieuwkerke en José De Cauwer bekijken in hun dagelijkse analyse van de Giro-etappe hoe de sterren nu staan.

Karl Vannieuwkerke: "José, is je mond al dicht?"



José De Cauwer: "We hebben met open mond zitten kijken, inderdaad. Het was een tijdrit om duimen en vingers bij af te likken."

Karl: "Ergens ter wereld werd iemand tot koning gekroond. Heeft ergens anders een renner een koninkrijk geïnstalleerd?"



José: "Een koninkrijk in het tijdrijden misschien, want er komen nog heel veel etappes. Misschien is deze kroon ook minder zwaar om te dragen."

Karl: "Is 'wegblazen' het juiste woord voor deze prestatie?"

José: "Het was op zijn Remco's. Je denkt dat het kan, maar je bent ook niet helemaal overtuigd dat het ook echt zal lukken. Maar het lukt, hé. Hij zit echt gegoten op zijn fiets."

Remco Evenepoel

Karl: "Had Roglic geluk dat hij 1 minuut na in plaats van voor Remco is gestart?"

José: "Dat zou Remco nog meer motivatie gegeven hebben, want op de lange rechte stukken had hij hem dan zeker zien rijden."



"Maar ik zou toch nog altijd respect tonen voor Roglic. Het waren 43 seconden, maar op de klim hield hij wel min of meer gelijke tred. Hij is nog niet volledig weg. We moeten nog een slag om de arm houden."

Karl: "Voor de Giro sprak iedereen over een duel Evenepoel-Roglic. Zie je na vandaag toch nog andere concurrenten opduiken?"

José: "Nee, ik zie eerder extra concurrenten voor Roglic. Remco is volgens mij de betere, de rest schuift gewoon op richting Roglic."



"Het is nu niet meer Evenepoel vs Roglic, maar wel Evenepoel vs de rest."



"Roglic zal nu moeten buurten bij jongens als Almeida, Vine, Thomas, Hart, ... Na één tijdrit is het een beetje één tegen allen geworden."

Karl: "De verschillen zijn groter dan verwacht, en dat terwijl dit nog maar 2/7 van alle tijdritkilometers was."

José: "Dat weet de concurrentie ook en daarom zullen ze samenklitten. Ze weten dat ze anders een probleem hebben in de tijdritten." "Anderzijds denk ik dat die jongens ook al naar elkaar zullen kijken. Het is nog vroeg, maar de standaard is gezet."

Karl: "Er zijn wel nog enkele blokken, zoals Ineos met Hart en Thomas in de top 10 en UAE zelfs met 3 renners in de top 10. Is dat een gevaar?"

José: "Voor de Giro had ik al gezegd dat Ineos het in de breedte moest doen. Kijken of zich geen opportuniteit voordoet om mee te gaan in een ontsnapping. Al kunnen jongens als Thomas en Hart ook niet stiekem meegaan. Bij UAE hetzelfde. Zij hebben nu 3 renners vooraan. Die zullen toch iets proberen?" "Voor Remco is het peloton eigenlijk maar 10 man sterk. De rest is voor zijn ploeg."

Karl: "Jullie hadden op voorhand gezegd dat Remco beter het roze nog niet zou pakken. Hoe moeten ze het nu aanpakken?"

José: "Je controleert enkel die mannen waarover we al hebben gesproken. De anderen laat je hun eigen koers maken. Je hebt altijd andere ploegen die willen helpen. De sprintersploegen als het een vlakke rit is bijvoorbeeld. Ik denk dat de ploeg de eerste dagen niet al te veel zal moeten doen."

Evenepoel in het roze

Karl: "Als we dan al eens naar de rit van morgen kijken, dan zien we meteen een van de weinige kansen voor de sprinters."

José: "Dat komt goed uit. De sprintersploegen zullen zich vanavond al beginnen op te warmen. Zij zijn eigenlijk ploegmaats van Remco morgen."

Karl: "We missen in deze Giro wel een echte topsprinter, genre Jakobsen, Philipsen of Merlier."