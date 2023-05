"Schrap het gewoon", Max Verstappen is een koele minnaar van de sprintrace in F1

Sinds dit jaar zit de sprintrace in een nieuw format. Het levert niet langer de startgrid voor de GP op. Nu heb je op vrijdag een vrije training en de kwalificaties voor de GP. Op zaterdag zijn er in de voormiddag de kwalificaties voor de sprintrace en in de namiddag de sprintrace zelf. En op zondag volgt dan de eigenlijke GP.

De Nederlandse wereldkampioen is een koele minnaar van de sprintrace. "Schrap het gewoon", zei Verstappen in Bakoe. "Dit is niet echt racen, het lijkt meer op een loterij en is er enkel voor de show. We moeten terugkeren naar de basis en niet proberen om op een kunstmatige manier voor spektakel te zorgen."

Afgelopen weekend in Azerbeidzjan stonden Sergio Perez , Max Verstappen en Charles Leclerc twee keer op het podium: één keer na de sprintrace op zaterdag en één keer na de eigenlijke GP op zondag. Voor Max Verstappen was dat één keer te veel.

Verstappen vindt in Gert Vermersch, F1-commentator bij Play Sports, een medestander. "Ik ben een beetje een purist", zegt Vermersch in onze podcast De Tribune. "Ze hebben die zaterdag er eigenlijk uitgelicht en er een apart evenement van gemaakt."



"De hoop was er dat dat meer spektakel zou opleveren, maar het is net het omgekeerde. Geen enkele rijder of team gaat risico's nemen en de race van zondag in gevaar brengen door schade aan de auto of een straf. In Bakoe was het net als vorig jaar processierijden in de sprintrace."

"Bovendien is de kloof tussen de kwalificaties op vrijdag en de GP op zondag te groot. De spanningsboog van het weekend klopt niet. Het enige goeie aan dit systeem is dat er maar één vrije training is."

Zo komt Vermersch ook met een voorstel. "Het ideale F1-weekend voor mij bestaat uit twee dagen. Op zaterdag heb je 1 vrije training om de auto af te stellen en de kwalificaties, en op zondag de race." Verstappen zal daar zeker mee akkoord gaan.