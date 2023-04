Thorgan Hazard en Fabio Silva bezorgen PSV Nederlandse beker na strafschoppen tegen Ajax

In de bekerfinale moesten Ajax en PSV hun seizoen wat redden nu de titel op weg lijkt naar Feyenoord. PSV had Ajax twee keer verslagen in de competitie, maar net voor de rust kwamen de Ajacieden op voorsprong.

De sterke Brobbey ging op wandel. Zijn schot was slecht gericht, maar via PSV-verdediger Branthwaite belandde de bal toch in doel: 1-0 voor Ajax. Diezelfde Brobbey had na de rust de 2-0 aan de voet, maar de paal stond in de weg.

Toen stonden Xavi Simons en Thorgan Hazard op. De Belgische invaller verzilverde een voorzet van het PSV-goudhaantje en dwong zo verlengingen af. Daarin werd er niet meer gescoord en dus kregen de Ajax- en PSV-fans in de Kuip penalty's te zien.

Hazard zette zijn penalty feilloos om voor PSV en dat deed ook de jonge Mika Godts (ex-Genk) voor Ajax. Dat lukte hun ploegmaats niet zo goed, met als klap op de vuurpijl de klungelige misser van Alvarez. Zo kon Fabio Silva zich tot de held van PSV ontpoppen en die kans liet de Portugees niet liggen.