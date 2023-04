Jackpot voor Thomas Pieters: hij wint met zijn team RangeGoats LIV-toernooi in Singapore

Vorige week in Australië kwamen Thomas Pieters en zijn ploegmaats één slag tekort om de teamzege te vieren. In Australië konden de vier zich troosten met een cheque van anderhalf miljoen dollar, maar deze week in Singapore was het helemaal raak.

De 31-jarige Pieters eindigde in het individueel klassement met een eindscore van 207 slagen, zes onder par, op de 23e plaats. De overwinning ging voor de tweede week op een rij naar Talor Gooch.

Gooch toonde zich in een play-off net iets beter dan de Spanjaard Sergio Garcia. De Amerikaan, die zich vorige week ook al de beste toonde in de LIV Tour Adelaide, is de eerste golfer die twee weken na elkaar een LIV Tour toernooi op zijn palmares kan schrijven.

In Singapore hielden de RangeGoats 3 slagen over op de Fireballs, het team van Garcia. Naast de trofee levert de teamzege ook 3 miljoen dollar op. De scores van Pieters waren van tel in de eerste en de slotronde, maar echt tevreden was onze landgenoot niet.

"Mijn spel is op dit moment echt middelmatig, ik ben een goeie vierde man in het team", vertelde Pieters. "Ik moet gewoon harder werken. Ik heb het gevoel dat de goeie vorm er zit aan te komen en ik denk dat ik binnenkort beter zal spelen."