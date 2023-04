LIV Golf: Thomas Pieters, zelf 33e, grijpt met zijn ploeg net naast de zege in Australië

Ondanks een voorsprong van 10 slagen na de tweede ronde in Adelaide kwam de zege van Talor Gooch halverwege zijn slotronde nog even in gevaar. Maar met de finish in zicht herpakte de Amerikaan zich en trok de overwinning over de streep.

De mindere ronde van Gooch (+1 tegenover 2 keer -10 daarvoor) kostte de RangeGoats wellicht de teamzege. Ook Thomas Pieters had het moeilijk in de laatste ronde, maar met 4 birdies op zijn laatste 4 holes zette hij nog iets recht.

Pieters eindigde individueel als 33e, de RangeGoats werden nog geklopt door de 4 Aces van de Amerikanen Dustin Johnson, Patrick Reed, Pat Perez en Peter Uihlein. Die deden uiteindelijk met een totaalscore van 47 onder par een slag beter dan de RangeGoats.