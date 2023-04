Cian Uijtdebroeks na knappe 6e plek in koninginnenrit van Romandië: "Beste prestatie ooit"

Een verrassing is het niet meer, maar opnieuw toonde de jonge Cian Uijtdebroeks zijn uitstekende klimmersbenen aan de wielerwereld. In de koninginnenrit van de Ronde van Romandië ging onze 20-jarige landgenoot mee met de besten bergop, om zo als 6e te eindigen. "Het was een episch gevecht", klonk het na afloop opgelucht bij Uijtdebroeks.

De bevestiging van zijn goede vorm. De jonge Belg Cian Uijtdebroeks van BORA - hansgrohe maakte in de koninginnenrit van de Zwitserse Ronde van Romandië indruk met een zesde plek, net voor bekende namen als Egan Bernal en Romain Bardet. "Het voelt speciaal om met al die grote namen te strijden voor de overwinning", genoot hij na afloop van zijn prestatie. "Het was een episch gevecht, man tegen man. Ik had het lastig met de aanvallen, maar kon altijd terugkeren in mijn eigen ritme.

Ik denk dat dit mijn beste prestatie tot nu toe was. Cian Uijtdebroeks

Uijtdebroeks moest na een slotklim van meer dan twintig kilometer ook slechts 23 seconden onderdoen voor de Britse ritwinnaar, Adam Yates. "Yates was de sterkste en verdiende de overwinning, maar ik ben blij met mijn prestatie. Het was een geweldige dag", verklaarde onze twintigjarige landgenoot na afloop.

"Ik denk dat dit mijn beste prestatie tot nu toe was, zelfs beter dan in Catalonië." In die Ronde van Catalonië was Uijtdebroeks vorige maand nog als negende geëindigd op 3:32 van eindwinnaar Remco Evenepoel. Met nog één dag in de Ronde van Romandië te gaan, waarin geen grote verschuivingen meer worden verwacht, is Uijtdebroeks zesde in de tussenstand op 1'21" van gele trui Yates.

Hij verdedigt zo de eer van zijn ploeg BORA - hansgrohe, dat onze landgenoot vandaag duidelijk het nodige vertrouwen gaf.

"We wilden als ploeg echt laten zien dat we hier bij de beste renners horen, en we hebben vanaf het begin agressief gereden." "Ben (Zwiehoff, red.) reed de hele dag voorop en Bob (Jungels) deed het schitterend in de finale. Hij hielp me om me te positioneren voor de cruciale stukken. Ik voelde me erg comfortabel aan zijn wiel."