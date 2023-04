Vakantievierende Pogacar (in het gips) doet oproep: "Iemand goede films? Ik kan geen Fifa spelen"

Na een beresterk voorjaar geniet Tadej Pogacar van een welverdiende vakantieperiode.

Al had de Sloveen die waarschijnlijk wat anders ingebeeld. Tijdens zijn laatste voorjaarskoers Luik-Bastenaken-Luik kwam Pogacar zwaar ten val en brak hij een beentje in zijn pols.

Zo toont de kopman van UAE Team Emirates op zijn Instagram een reeks foto's van zijn vakantie, waar hij een ferm gips rond zijn pols draagt.

"Ik ben wat vrije tijd aan het nemen om van de kleine dingen in het leven te genieten", klinkt het. "Zo wil ik even nog niet denken aan fietsen of revalideren, maar misschien verandert dat wanneer Urska naar La Vuelta vertrekt."

Om zich nu al te wapenen tegen de toekomstige verveling, vraagt de Sloveen zijn volgers om hulp. "Stuur me wat goede films en series in de comments, want ik kan niet eens Fifa spelen ...", grapt hij.