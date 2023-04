Op het WK wacht de jackpot, maar ooit was de kas leeg: een inkijk in de snookercenten van Brecel

Op de winnaar ligt straks in The Crucible maar liefst 557.000 euro te wachten. De verliezende finalist kan zich troosten met een mooi bedrag van 227.000 euro en alle halvefinalisten – onder wie Brecel – zijn al zeker van 113.000 euro.

Beantwoorde noodkreet

U moet weten: snooker valt in België niet onder de categorie topsport en spelers komen bijgevolg niet in aanmerking voor subsidies. Ook mogelijke sponsors vonden de weg naar Limburg niet.

"We hebben dringend hulp nodig, anders moeten we ermee kappen en gaat een van de grootste snookertalenten ter wereld verloren", klonk het toen. "Ik zou alles doen om mijn zoon zijn droom realiteit te laten worden, desnoods mijn huis verkopen. Die jongen wil wereldkampioen worden."

Tien jaar later doet Colson, nu zaakvoerder van een energiebedrijf, zijn verhaal.

"Ik had de smeekbede van Carlo gehoord", vertelt hij. "Nochtans had ik geen speciale band met snooker – ik speelde het wel een beetje tijdens mijn studies, maar dat was het ook. Mijn voornaamste drijfveer was dat ik het zonde vond dat een supertalent als Luca niet alle kansen kreeg om zich te ontplooien."