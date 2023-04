Demi Vollering blikt terug op triple: "Ik was zondag stuk nerveuzer dan normaal"

Vollering had in 2021 ook al Luik-Bastenaken-Luik gewonnen, ze wist dus dat ze het kon. "In mijn jaarplan vooraf lag de focus heel erg op de Amstel", gaf ze toe in een uitgebreid gesprek met De Tribune. "Dat was het grote doel, maar de Waalse Pijl en Luik zijn ook heel mooie wedstrijden, waar ik heel erg goed wil zijn."



"Toen ik de Amstel won, was dat een heel lekker gevoel. De Waalse Pijl was eigenlijk een beetje een bonus en daarna wilde ik het in Luik natuurlijk heel graag afmaken." Enkel haar trainster Anna van der Breggen kon die triple al eens realiseren, in 2017.

Het was een ongewone situatie voor Vollering. "Het is een kans die je niet heel vaak krijgt en dan wil je die met alle macht grijpen. Ik was een stuk zenuwachtiger dan normaal. Ik sliep de avond voor Luik ook slechter."



"Want het gevaar kan in zo'n klein hoekje schuilen. Er kan zoveel gebeuren in de koers, je kan vallen, lek rijden... Er kan zoveel fout gaan. Ik probeerde me vooral te focussen op wat ik wel onder controle had."



Zoals al het hele seizoen kon ze ook nu weer rekenen op een geweldige ploeg, SD Worx, die volop in haar geloofde: "Dat is heel fijn. Omdat je zo nerveus bent, voel je je niet helemaal heel goed. Dan ben je soms wat misselijk in een wedstrijd. Toen ik dat tegen die meiden in de koers zei, zeiden ze: "Het komt goed, Demi, je bent supergoed.""



"Die waren zo vol vertrouwen in mij. Dat doet ook heel erg veel met me. Ze werkten ook heel hard voor mij en dan wil je het ook voor hen afmaken."