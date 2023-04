De zegespeech van Remco Evenepoel (met opvallende bijrol Serry) in Luik: "Voor 2 jongens extra speciaal"

"Iedereen heeft gezien wat we vandaag gedaan hebben", stak Remco Evenepoel van wal. "Het was speciaal."

Daarna richt de wereldkampioen zich tot Ilan Van Wilder en Julian Alaphilippe in het bijzonder, want in de vorige editie van Luik-Bastenaken-Luik kwam het duo zwaar ten val.

"Een grote chapeau voor hen", aldus Evenepoel. "Het moet niet makkelijk geweest zijn. Ik weet wat het is om terug te keren naar een wedstrijd waarin je zwaar gevallen bent."

"Vandaag hadden we een groot plan: vertrekken op La Redoute in de regen. Bijna liep het mis door een kleine slipper, maar gelukkig was Ilan er om mij te pushen. Deze zege kwam er dankzij jullie."