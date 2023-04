Tiesj Benoot: "Mijn zwaarste Luik-Bastenaken-Luik en de beste renner heeft gewonnen"

"Ze hebben echt hard moeten rijden om Jan binnen schot te houden. Ze hebben daar 3 of 4 man moeten opofferen. Maar Soudal-Quick Step was de sterkste ploeg en Remco was de sterkste renner."

Benoot zat in een spreekwoordelijke zetel tot aan La Redoute door de aanval van zijn ploegmaat Jan Tratnik . "Jan was supersterk en Michel Hessmann ook. Die mannen zijn allebei klaar voor de Giro, dat was mooi om te zien."

De eerste analyse van Tiesj Benoot was raak: "Dit was veruit de zwaarste Luik-Bastenaken-Luik die ik tot dusver heb gereden. Als je met maar 40 renners aan de voet van La Redoute komt, dat zegt genoeg. En de beste renner heeft gewonnen."

Tratnik probeerde te anticiperen. "Als hij 20 seconden meer krijgt of enkele sterke renners mee heeft die willen meewerken, dan is hij misschien mee op La Redoute en rijdt hij voor het podium."

Uiteindelijk moest Team Jumbo - Visma tevreden zijn met de 7e plaats van Benoot zelf. "Top 5 was het hoogst haalbare. Ik word 7e, dus ik mag tevreden zijn. Het is een lang voorjaar geweest (Benoot won in het openingsweekend al Kuurne-Brussel-Kuurne, red), maar de conditie is toch nog goed. Nu kijk ik uit naar een weekje rust."

Wat zijn de volgende doelen? "Een keer in Wielerclub Wattage komen", lacht Benoot. "Nee, over 2 weken trekken we op hoogtestage om de Tour de France voorbereiden. Daarna worden het wellicht de Dauphiné, het BK en de Tour."